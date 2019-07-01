МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Численность официально безработных россиян с 19 по 26 июня снизилась на 1,3% — до 752,3 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 75 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской, Рязанской, Мурманской и Томской областях, республиках Крым, Тыва и Карачаево-Черкесской Республике.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных. Это Севастополь, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Забайкальский край, Тульская, Саратовская и Калининградская области.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 26 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 97787 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 26 июня уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 26 июня работодатели заявили в органы службы занятости 1,7 миллиона вакансий.