МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу на два года, до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2021 года. Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", — говорится в справке к документу.

Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. Ранее нулевая ставка пошлины на пшеницу действовала до 1 июля 2019 года. В начале июня глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что министерство не видит предпосылок для установления ненулевой экспортной пошлины на пшеницу.