МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти оказывает негативное влияние на экономику Саудовской Аравии, рост ВВП королевства замедлился в первом квартале 2019 года до 1,7% в годовом выражении после 3,6% в предыдущем квартале, пишет агентство Блумберг со ссылкой на статистику и комментарии аналитиков.

"Замедление роста экономики ожидалось после заключения соглашения с ОПЕК", — сообщила агентству главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик (Monica Malik).

Согласно статистическим данным королевства, которые приводит агентство, рост в нефтяном секторе составил 1% по сравнению с 6% в четвертом квартале 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством ожидают, что экономика Саудовской Аравии вырастет на 1,7% в 2019 году после 2,2% в 2018 году.

В июне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что добыча нефти в стране в мае была на уровне 9,65 миллиона баррелей в сутки, при этом цель по сделке ОПЕК+ для страны составляет 10,3 миллиона баррелей в сутки. Власти страны планируют снизить зависимость экономики государства от добычи нефти, для чего был разработан масштабный план "Видение 2030".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти.