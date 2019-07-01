ФРАНКФУРТ, 1 июл — Dow Jones. Марио Драги готовит пакет самых решительных мер за восемь лет, проведенных им на посту президента Европейского центрального банка. Приняв их всего за четыре месяца до своей отставки, Драги может на много лет связать руки своего преемника.

Всплеск активности 71-летнего президента ЕЦБ оказывает поддержку европейским финансовым рынкам и даже привлек внимание президента США Дональда Трампа. При этом он поднимает также юридические и практические вопросы о том, что еще можно выжать из существующего арсенала ЕЦБ.

Разворот в сторону более мягкой политики, повторяющий маневр Федеральной резервной системы США, был осуществлен в условиях относительной устойчивости экономики еврозоны, где безработица остается на самом низком уровне за десятилетие.

Последние три заседания ЕЦБ под руководством Драги, которые пройдут в июле, сентябре и октябре, неожиданно стали рассматриваться как возможность для принятия значимых решений по денежно-кредитной политике. В частности, аналитики ожидают, что на заседании 12 сентября или раньше ЕЦБ понизит процентные ставки, которые уже и так отрицательны. Некоторые из аналитиков также ждут от Драги заявления о перезапуске программы выкупа облигаций, известной как программа количественного смягчения и имеющей бюджет в 2,6 трлн евро (3 трлн долларов США).

Эти решения рассматриваются в то время, когда кампания по выбору преемника Драги, который займет должность президента ЕЦБ в ноябре этого года, вступает в решающую стадию. В воскресенье европейские лидеры вновь встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить кандидатов на руководящие посты в ЕС, в том числе на должность Драги, чьи полномочия не могут быть продлены.

Драги сейчас имеет больше свободы для формирования политики ЕЦБ, чем когда-либо, поскольку основные критики в составе комитета, принимающего решения по процентным ставкам, к финалу битвы за пост президента ЕЦБ притихли.

Официальных кандидатов на должность нет, и решение, вероятно, будет принято в результате политического торга, связанного с распределением других руководящих постов. Но даже несмотря на то, что нынешние фавориты, в число которых входит глава Бундесбанка Йенс Вайдман, бывший глава центрального банка Финляндии Эркки Лииканен и его нынешний глава Олли Рен, а также президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, могут иметь разные подходы к денежно-кредитной политике, все они могут оказаться на много лет связаны решениями, которые в ближайшие недели примет Марио Драги.

"Пространство для маневров у будущего президента, кто бы им ни стал, будет очень ограниченным", — считает Юрген Штарк, до 2011 года занимавший должность старшего экономиста ЕЦБ.

Драги с удвоенной решимостью продвигает стратегию, которой следовал много лет, используя новые инструменты, такие как крупномасштабный выкуп облигаций и отрицательные процентные ставки, для защиты блока от слишком низкой инфляции, ослабляющей расходы и инвестиции. На этот раз экономике еврозоне угрожает напряженность в международной торговле, а инвесторы с гораздо большей осторожностью оценивают перспективы роста инфляции.

Представители ЕЦБ тоже сообщают, что Драги готовит Управляющий совет ЕЦБ к решительным действиям, ограничивая потенциал для любого сопротивления. Они отмечают, что Драги придерживался похожей тактики перед объявлением программ выкупа облигаций в 2012 и 2015 году.

Если тогда Вайдман выступал против этих программ, то в отношении последних сигналов о смягчении политики никто пока критически не высказывался. Даже Вайдман отчасти изменил свою резкую позицию по отношению к выкупу облигаций, который невыгоден Германии, поскольку вынуждает ее центральный банк финансировать другие правительства.

"Тот факт, что Драги может позволить себе такую стратегию, несмотря на предстоящую в октябре отставку, указывает на масштабы поддержки, которую он имеет в управляющем совете ЕЦБ", — говорит главный экономист Commerzbank Йорг Крамер.

Драги не первый глава ЕЦБ, планирующий принятие мер в последние месяцы своих полномочий. Его предшественник Жан-Клод Трише в 2011 году дважды повысил процентные ставки, что большинство экономистов сегодня считают ошибкой.

В отличие от Трише, который расширил возможности своего преемника для понижения процентных ставок, Драги эти возможности ограничивает, истощая уже и без того оскудевший арсенал орудий денежно-кредитной политики. Ключевая процентная ставка ЕЦБ составляет —0,4%, что на 3 процентных пункта ниже ставки ФРС. Кроме того, банк является держателем долговых бумаг еврозоны на сумму более 2,5 трлн евро.

До недавних пор ЕЦБ следовал курсом на повышение процентных ставок и завершение в декабре программы количественного смягчения. В последние месяцы планировавшееся повышение ставок пришлось отложить из-за эскалации напряженности в международной торговле, спровоцировавшей спад в производственном секторе еврозоны.

Когда в начале июня руководство ФРС начало посылать сигналы о возможности понижения процентных ставок, Драги последовал этому примеру, заговорив на пресс-конференции в Литве о перспективе понижения ставок и возобновления программы выкупа облигаций в случае ослабления экономики. Инвесторы отреагировали прохладно, и евро продолжил укрепляться против американского доллара.

На конференции ЕЦБ в Португалии Драги сменил тактику, просигнализировав о готовности уже в ближайшие недели принять новые меры стимулирования, если состояние экономики не улучшится, и сменив уклон в денежно-кредитной политике ЕЦБ с выжидательного на активный.

Член правления ЕЦБ Ив Мерш, не претендующий на должность Драги, отметил в субботу, что фундаментальные показатели экономики еврозоны сильны, предупредив о нецелесообразности "произвольных дебатов ради краткосрочного стимулирования". Он считает, что подобные дебаты подрывают репутацию центрального банка.

Между тем, Драги, возможно, делает своему преемнику одолжение, продвигая решения, которые могут оказаться сложными для нового президента ЕЦБ, включая возможное расширение пула облигаций, доступных для покупки ЕЦБ.

Сейчас ЕЦБ может выкупать не более 33% долгов каждого правительства, но Драги недавно намекнул, что правила могут измениться. Как отмечают аналитики, повышение лимита до 50% позволит ЕЦБ докупить облигаций еще на 1 трлн евро.

"Если вы сильный президент и управляете таким важным учреждением, как ЕЦБ, вы не можете просто ждать и говорить, что досиживаете остаток срока, — говорит директор брюссельского института Bruegel Гунтрам Вольф. – Вы должны продолжать заботиться о еврозоне и реагировать на поступающие данные".

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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