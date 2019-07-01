МОСКВА, 1 июл — Dow Jones. Экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, хотя производственная активность застопорилась на фоне снижения зарубежного спроса. При этом безработица упала до самого низкого уровня почти за 11 лет в июне, а компании продолжили заимствовать денежные средства.

Экономика еврозоны стала расти более медленными темпами с начала прошлого года на фоне замедления роста экспорта, при этом по большей части замедление вызвано ситуацией в производственной сфере. Однако активность в сфере услуг остается устойчивой на фоне стабильного снижения уровня безработицы, которое побуждает европейцев тратить больше денежных средств.

По данным статистического агентства ЕС, опубликованным в понедельник, число безработных в еврозоне, в которую входят 19 стран, использующих евро, упало на 103 000 в мае, а уровень безработицы снизился до 7.5% с 7.6%, достигнув минимума с июля 2008 года.

Сильнее всего число безработных сократилось в Италии и Испании, где уровень безработицы остается очень высоким и составляет 9,9% и 13,6% соответственно. В США же уровень безработицы равен 3,6% согласно методике расчета, используемой в ЕС.

Падение безработицы обычно отражает рост производства и заказов, чем ожидания относительно ускорения активности.

“Сила рынка труда воодушевляет, но мы сомневаемся, что безработица продолжит падать длительное время”, — говорит Джек Аллен-Рейнолдс, экономист Capital Economics.

Отдельные данные, опубликованные Европейским центральным банком, показали, что заимствования компаний и домохозяйств в июне росли прежними темпами. Это говорит о том, что настроения в деловых кругах, в целом, сбалансированы, хотя производители становятся настроены более пессимистично в свете падения экспортных заказов, а компании, предоставляющие услуги, остаются оптимистичны в результате увеличения расходов домохозяйств.

“Потребители, вероятно, пока будут поддерживать экономику на плаву”, — отмечает Берт Колийн, экономист ING Bank.

Руководителей ЕЦБ беспокоит, что проблемы производственного сектора, в конечном итоге, могут оказать давление на другие сектора европейской экономики. Существуют признаки того, что производственные предприятия начинают сокращать рабочих в свете снижения зарубежного спроса. Крупнейший в мире химический концерн BASF SE на прошлой неделе заявил о том, что сократит 6000 рабочих мест, то есть примерно половину в своем подразделении в Германии.

Замедление роста экспорта сильнее всего повредило немецкой экономике. По мнению экономистов, оно отчасти связано с повышением импортных пошлин и неопределенностью, вызванной усилиями президента США Дональда Трампа перевести торговлю с Китаем и другими ведущими странами на новый уровень.

Наблюдаются признаки распространения слабости с производственной сферы на другие сектора. Индексы менеджеров по снабжению за июнь, опубликованные в понедельник компанией IHS Markit, показали, что активность в производственном секторе Ирландии упала впервые с 2013 года, а в Испании ситуация была наиболее неблагоприятной с того года, на который пришлись долговой и банковский кризисы. Ирландская и испанская экономии были среди лидеров роста в еврозоне в последние годы. Во Франции наблюдается иная ситуация – рост активности ускоряется.

“В промышленности еврозоны все еще наблюдается устойчивый резкий спад”, — говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

— Авторы Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com, Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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