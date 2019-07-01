МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 51%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны в июне вырос до 54,5% с уровня мая в 53,7%. Аналитики прогнозировали снижение до 52,8%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.