ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Перспективы роста мировой экономики сегодня выглядят гораздо лучше благодаря результатам переговоров лидеров США и КНР, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Перспективы роста мировой экономики во втором полугодии этого года выглядят гораздо лучше, чем неделю назад, благодаря соглашению, которого достигли президент (США Дональд) Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин", — сказал аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК.

Трамп в июне провел на полях саммита G20 в Осаке встречу с председателем КНР, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Трамп также сообщил, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.