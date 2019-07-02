МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Россияне с начала года стали хуже обслуживать потребительские кредиты: доля "плохих" долгов в данном сегменте за январь-май выросла на 0,2 процентного пункта, до 19,5%, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно информации компании, доля потребкредитов с просрочкой от 90 дней к общей сумме действующих кредитов с начала года выросла на 0,2 процентного пункта, до 19,5%. При этом в мае прошлого года доля "плохих" долгов в данном сегменте составляла 19,4%.

Кроме того, значительно увеличилась доля просроченных потребкредитов в общей структуре "плохих" долгов и по сумме просрочки — с начала года показатель вырос на 1,6 процентного пункта, до 72,2%. В мае прошлого года показатель был немного меньше — 71,5%.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень и становится социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование нужно жестко ограничивать.