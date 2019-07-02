МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

"Провести с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару", — говорится в документе.

В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.