МИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. Белоруссия пока отложила размещение панда-бондов — облигаций, номинированных в юанях — на китайском рынке, сообщил во вторник глава Минфина республики Максим Ермолович.

"Мы получили китайский национальный рейтинг и возможность такая на сегодня существует. Но учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, мы вопрос размещения панда-облигаций пока отложили", — сказал Ермолович журналистам в Минске на полях форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".

При этом он уточнил, что у Минска достаточно высокая техническая возможность для выхода на рынок панда-бондов. По словам Ермоловича, белорусская сторона пока будет изучать рынок, мониторить интерес инвесторов КНР к суверенным облигациям на китайском внутреннем рынке.

"Если общая ситуация станет благоприятной, мы сможем достаточно быстро на этот рынок выйти", — заметил министр.

Ранее в марте Ермолович сообщил, что Белоруссия прорабатывает различные варианты заимствований в Китае в юанях, включая размещение облигаций и кредиты. В июне глава Минфина республики заявил, что Минск до конца 2019 года планирует привлечь от Банка развития Китая госкредит на 3,5 миллиарда юаней, что в эквиваленте составляет более 500 миллионов долларов.