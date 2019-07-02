МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 3 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Это будут ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 26 июня, Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 18,388 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.