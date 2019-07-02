МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает наделить министерство полномочиями по выработке госполитики и регулированию рынка дикоросов, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

"Предлагается определить Минсельхоз России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Соответствующие изменения предлагается внести в положение о Минсельхозе. В пояснительной записке отмечается, что дикоросы (включая пищевые лесные ресурсы), а также лекарственные растения представляют собой возобновляемые природные ресурсы, многие из которых пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.

Минсельхоз указывает, что сфера переработки и оборота пищевых дикоросов и лекарственных растений является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста. В то же время в данной отрасли существует и ряд проблем.

К ним министерство относит, в частности, несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения. Кроме того, администрирование отрасли различными ведомствами не всегда синхронизировано между собой, что негативно отражается на всех участниках отрасли.

"Продукция на основе пищевых дикорастущих ресурсов имеет высокий экспортный потенциал, в связи с чем наделение Минсельхоза полномочиями по определению государственной политики в сфере переработки дикоросов повлечет, в том числе, развитие производства и увеличение поставок переработанной продукции на экспорт", — отмечается в пояснительной записке.