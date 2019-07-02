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МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров Банка России принял решение завершить санацию банка "Открытие", говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие". Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие" окончен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время банк соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России.

ЦБ также сообщил, что планирует осуществить частичную продажу акций банка в 2021 году. "Количество реализуемых акций Банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка, а также предусмотренных законодательством РФ способов продажи акций банков, приобретенных Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства", — добавил регулятор.

В пресс-службе банка отметили, что решение совета директоров ЦБ является по сути, юридическим подтверждением свершившегося факта. "Банк "Открытие" успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. Банк демонстрирует устойчивый положительный финансовый результат, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования", — говорится в комментарии кредитной организации.

Банк "ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.