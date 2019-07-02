МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили вторник в плюсе на фоне надежд на достижение торговых договоренностей с Китаем после встречи глав двух стран, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,26%, до 26786,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 8109,09 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 2973,01 пункта.

Рынки США выросли в понедельник до рекордного уровня после новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.

Во вторник глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай надеется на скорейший практический прогресс в переговорах между КНДР и США.

"Оптимизм по поводу того, что обе стороны находят золотую середину, похоже, отвлекает игроков рынка от геополитических факторов риска. Хотя с учетом того, как тарифы сдерживают мировой рост, и проблема все еще не решена – ничего не изменилось", — сказал агентству MarketWatch аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Между тем инвесторов сдерживает вероятность ввода в США новых санкций на товары из Европы на 4 миллиарда долларов в год, что усилит давление на ЕС в ходе давнего спора о субсидиях на авиатехнику.

Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания Федрезерва в конце июля, на котором регулятор, как предполагается, снизит учетную ставку как минимум на четверть процентного пункта.