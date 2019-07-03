МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ заключил специальные инвестконтракты с Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотором", ПСМА (Peugeot-Citroen-Mitsubishi, завод под Калугой), Toyota и Volvo, cообщает ведомство.

"Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 миллиардов рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, реализация проектов предполагает поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в России.

"В результате реализации проектов будет создано свыше 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 миллиардов рублей", — добавил Мантуров.

Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге. Так, по данным ведомства, Volkswagen Group Rus планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей, также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

По словам главы VW Group Rus Маркуса Озеговича, компания уже сейчас является одним из самых крупных инвесторов в российскую автомобильную промышленность, осуществив инвестиции в размере 1,83 миллиарда евро в свой бизнес в России.

"Подписание СПИКа является следующим шагом нашей инвестиционной программы, в рамках которого мы намерены модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия контракта будут действительны до 2028 года. Мы очень надеемся, что будущее регулирование автопрома будет должным образом учитывать такой значительный уровень инвестиций и обязательств по локализации, чтобы обосновать решение о подписании инвестконтракта, который должен помочь российской автомобильной промышленности стать более развитой и конкурентоспособной", — сказал он.

Президент "Тойота Мотор" Сюдзи Суга отметил, что Россия, "благодаря значительному промышленному потенциалу, играет ключевую роль в глобальной стратегии Toyota".

"Принимая решение об инвестициях в производство, мы всегда исходим из долгосрочной перспективы развития. При этом мы твердо уверены, что успех стратегии устойчивого роста Toyota основывается на оптимальном балансе между интересами клиентов и партнеров компании и нашими возможностями. Придерживаясь этого принципа, мы будем продолжать увеличивать локализацию производства в России, реализовывать программы развития локальных поставщиков и в конечном счете радовать наших клиентов продуктом высокого качества", — добавил он.