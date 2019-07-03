МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил Дэвида Липтона на посту временного главы фонда, пока нынешний руководитель фонда Кристин Лагард выдвигается на пост главы Европейского ЦБ.

"Мы принимаем решение госпожи Лагард временно отказаться от своих обязанностей на период рассмотрения кандидатуры. Мы полностью доверяем первому заместителю главы фонда Дэвиду Липтону должность временного главы МВФ", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Ранее Лагард заявила, что временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя МВФ.