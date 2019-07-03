ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. Признанный знаток макроэкономики, авторитетный финансист, эффективный менеджер, отличный переговорщик и, наконец, просто обаятельная и элегантная модница – мадам Лагард. Уже осенью она может возглавить главный финансовый институт Евросоюза – Европейский центральный банк (ЕЦБ). Пока Лагард выдвигается на пост главы ЕЦБ, руководить МВФ вместо нее будет Дэвид Липтон

Лидеры ЕС на саммите во вторник договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимает должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). В тот же день она заявила, что приостанавливает работу в МВФ на время рассмотрения ее кандидатуры, а в самом Фонде сообщили, что временным директором станет первый заместитель Дэвид Липтон.

РИА Новости представляет портрет одной из самых заметных фигур в мировой экономике, которая может занять ключевой пост в экономической системе ЕС в эпоху набирающего ход глобального противостояния между США, Китаем и Европой.

АМЕРИКАНСКИЙ ЮРИСТ

Символично, что последним мероприятием на посту директора МВФ для Лагард стало участие в заседании G20 в Осаке, где она как раз говорила о рисках, которые несут торговые войны.

Впрочем, карьера первой женщины на посту главы МВФ начиналась в те годы, когда общий рынок Европы еще только формировался, в том числе под значительным влиянием США, которые принимали активное участие в послевоенном устройстве континента.

Лагард родилась в 1956 году в Париже. В школе занималась синхронным плаванием и даже входила в состав национальной команды по этому виду спорта. Возможно, это отчасти заложило в ней навыки командной работы. Туск уверен в независимости Лагард на посту главы ЕЦБ

Однако гораздо большее влияние на нее оказал год, проведенный в США по программе учебных обменов. Тогда, в 1973 году, ей удалось даже поработать интерном в конгрессе США, помогая переводами с французского во время Уотергейтского скандала. В дальнейшем большая часть ее жизни будет связана именно с США.

Как это ни удивительно, но Лагард получила высшее юридическое, а не экономическое образование. Именно по этой стезе она изначально пошла, устроившись в 1981 году в одну из крупнейших в мире юридических и консалтинговых фирм "Baker & McKenzie". Там она проработала целых 25 лет и в 1999 году стала первой женщиной во главе этой компании.

Параллельно в 1995-2002 годах она сотрудничала с Центром международных и стратегических исследований (одним из ведущих в США), где ей довелось поработать вместе со Збигневом Бжезинским, одним из главных идеологов теории американского превосходства в XX веке.

В итоге после долгих лет работы в США за Лагард закрепилось прозвище "американка".

МИНИСТР НА ВСЕ РУКИ

Успешная работа Лагард в частном секторе не осталась незамеченной на родине. В 2005 году она принимает предложение занять пост министра по внешней торговле Франции, еще через два года становится министром сельского хозяйства и рыболовства, в 2008 году — министром экономики, промышленности и занятости, а с 14 ноября 2010 года по 29 июня 2011 года — министр экономики, финансов и промышленности.

Именно в последнем качестве она стала известна широкой общественности. Ее заслуги в укреплении международных связей были отмечены рядом зарубежных правительств, в том числе Россией: в 2010 году Лагард была удостоена Ордена Дружбы "за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом".

Поэтому, когда в 2011 году внезапно встал вопрос о преемнике главы МВФ Доминике Стросс-Кане, у президента Франции Николя Саркози не было больших сомнений, кого предложить на этот пост. "Она женщина выдающихся качеств и ее личность абсолютно предсказуема", — сказал Саркози, имея в виду предсказуемость ее политики во главе главного международного финансового института.

В итоге кандидатуру Лагард поддержали все главные финансовые игроки – США, Китай, Германия, Индия, Бразилия, Великобритания, а также Россия.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ВМЕСТО ОТСТАВКИ

Скорее всего, Саркози, выдвинувший Лагард, не мог себе представить, что вскоре они оба окажутся в центре скандала. Лагард заявила, что временно прекращает исполнять обязанности главы МВФ

Разбирательство было инициировано из-за продажи в 1993 году Бернаром Тапи — известным бизнесменом, политиком и близким другом Саркози — компании Adidas.

Лагард в вину вменялась халатность, проявленная на посту министра экономики и финансов страны, как раз во время арбитража Тапи, которая привела к незаконному присвоению или растрате государственных средств.

В декабре 2015 в канун подписания контракта специальная судебная инстанция Франции, уполномоченная разбирать предполагаемые правонарушения членов правительства, вынесла обвинительный вердикт по делу Лагард, однако не назначила для нее никакого наказания. Глава МВФ была признана частично виновной — по одному из двух обвинений в халатности.

Все это не помешало Лагард во второй раз заручиться полной поддержкой совета директоров МВФ и с февраля 2016 году заступить на новый пятилетний срок. Как пояснил тогда РИА Новости один из источников в фонде, решение было принято в связи с тем, что Лагард – один из самых лучших управляющих, ее опыт бесценен и терять ее совершенно не хотят. "Она умна, продуктивно работает и хороший переговорщик", — сказал собеседник агентства.

Для сравнения, в 2011 году Стросс-Кан был вынужден уйти в отставку на фоне сфабрикованных, как позднее выяснилось, обвинений в сексуальных домогательствах (дело даже не дошло до суда). Правда, перед появлением этих обвинений глава МВФ позволил себе выступить с резкой критикой в адрес в том числе США, возложив на них ответственность за мировой финансовый кризис.

ЭЛЕГАНТНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ

Несмотря на высокий пост Лагард всегда оставалась довольно публичным человеком без каких-либо признаков мании величия, что выгодно отличало ее от многих финансовых воротил и чиновников. По выходным ее часто можно было встретить в обычных магазинах одежды и на фермерском рынке на Дюпон-серкл в Вашингтоне.

При этом она всегда элегантно одевалась и была образцом подражания для вашингтонских модниц — на встречах МВФ каждый день была в новом костюме, а по субботам позволяла себе casual, в том числе и кожаную куртку-косуху.

Да и об экономике мадам Кристин всегда говорила очень образно, сравнивая ее с погодой. "Если светит солнце, значит время латать крышу", — советовала Лагард, тем самым призывая к реформам, когда экономика стабильно росла.

Неформальный и независимый характер главы МВФ, несмотря на долгие годы работы в США, в сочетании с ее дипломатическими и экспертными навыками убедили глав стран-членов ЕС в том, что именно такой человек должен возглавить Европейский центральный банк.

"Кристин Лагард, с ее международным опытом, будет отличным главой ЕЦБ. Я знаю ее много лет. Я абсолютно уверен, что она будет очень независимым главой ЕЦБ", — сказал во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

В свою очередь Лагард написала в Twitter, что для нее большая честь быть кандидатом на пост председателя ЕЦБ.

Если ее утвердят, то Лагард наверняка придется прибегать к своему "американскому" опыту и связям, чтобы поддерживать стабильность европейской экономики и евро в противостоянии с США и Китаем.