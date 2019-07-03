МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне впервые с января 2016 года опустился ниже критической отметки в 50 баллов — до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. По данным исследовательской организации, такой показатель указывает на небольшое снижение деловой активности в июне. Более того, в среднем за второй квартал отмечен самый медленный рост деловой активности в сфере услуг с первого квартала 2016 года.

Как отмечает Markit, снижение деловой активности было обусловлено сокращением новых заказов в июне. Вслед за ослаблением спроса занятость упала второй месяц подряд. Отмечается, что темпы сокращения рабочих мест были максимальными с апреля 2016 года, давление на производственные мощности понизилось.

При этом степень оптимизма в сфере услуг опустилась ниже средней долгосрочной серии.

"Компании российской сферы услуг сообщили в июне о первом сокращении деловой активности и новых заказов с начала 2016 года. Более слабый внутренний спрос и менее устойчивый рост экспорта сказались на объемах производства. Соответственно, происходило сокращение рабочих мест и темпы падения занятости были максимальными с апреля 2016 года", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс.

"На совокупном уровне компании частного сектора указали на падение объемов производства и новых заказов, причем производители сообщили о более быстром сокращении объемов производства, чем поставщики услуг", — добавила она.