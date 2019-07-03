МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 52,2 пункта с 51,8 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52,1 пункта.

"Показатель PMI в июне оказался самым высоким с ноября 2018 года, что свидетельствует об оживлении экономического роста в зоне единой европейской валюты", — отмечает организация.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне вырос до 53,6 пункта с уровня предыдущего месяца в 52,9 пункта. Показатель также оказался выше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 53,4 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июне сохранился на майском уровне 52,6 пункта, как и ожидали аналитики. PMI сферы услуг Германии вырос до 55,8 пункта с 55,4 пункта в мае. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне предварительной оценки в 55,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июне вырос до 52,7 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 52,9 пункта, как показала предварительная оценка. PMI страны в сфере услуг в июне вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в мае. Аналитики ждали значения показателя на уровне предварительной оценки в 53,1 пункта.