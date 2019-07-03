С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Наблюдаемое в июне замедление инфляции вызвано опережающим сезонным фактором — хорошей погодой, которая ускорила доставку урожая на рынок и вызывала раннее снижение цен на овощи, этот эффект может проявиться и в июле, но относиться к нему нужно сдержанно, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Что касается июньской инфляции, я думаю, то, что мы там наблюдаем, — это в значительной степени опережающая сезонность. Случайный фактор, который в принципе может сработать в разных ситуациях", — сказала Юдаева.

По ее словам, в мае и июне наблюдалась тёплая погода, поэтому на рынок раньше поступил урожай и цены на плодоовощную продукцию начали снижаться несколько раньше, чем в прошлом году.

"Поэтому мы можем видеть в эти месяцы — в июне и, может быть, в июле — опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом, потому что это некоторый случайный погодный фактор, который до конца учесть нельзя", — сказала Юдаева.

Она добавила, что ЦБ предстоит оценить влияние этого фактора на весь год. "В любом случае, все, что связано с урожаем и колебаниями погоды, — это краткосрочные факторы, к которым нужно относиться соответственно", — подчеркнула Юдаева.