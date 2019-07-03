МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 5 июля по 6 августа составит 231 миллиард рублей – по 10 миллиардов рублей в день, следует из сообщения Минфина РФ.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 231,0 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2019 года по 6 августа 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,0 миллиарда рублей", — сообщило министерство.

В период с 7 июня по 4 июля объем таких покупок составит по плану 310,3 миллиарда рублей – по 16,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок снизится на 6,3 миллиарда рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 256,9 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило минус 25,9 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем таких покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Однако в январе Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты, и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчетам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.