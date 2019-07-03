МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выдвинута на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Она может стать первой женщиной в истории, которая возглавит ЕЦБ.

Банк был создан 1 июня 1998 года. За это время им руководили голландец Вим Дуйзенберг, француз Жан-Клод Трише и итальянец Марио Драги. Все три экономиста до этого занимали высокие посты в разных уважаемых организациях и госструктурах.

Кристин Лагард не уступает им в регалиях: начав свой профессиональный путь в международной консалтинговой компании Baker&McKenzie, она стала первой женщиной, возглавившей эту организацию. Затем Лагард занимала несколько министерских постов во Франции, после которых доросла до директора-распорядителя МВФ.

Лагард есть чем гордиться в своей карьере, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. На посту МВФ она добилась признания юаня как резервной валюты. К тому же МВФ стал менее политизированным в вопросах предоставления займов. В целом, Лагард, не имеющая экономического образования, может стать хорошим модератором и коммуникатором от ЕЦБ.

Пока сложно говорить о ее приверженности к "голубиной" или "ястребиной" политике, но точно можно сказать, что она вряд ли сильно отступит от намеченного Драги курса. По крайней мере, на первых порах.

ДОСТИЖЕНИЯ И КРИТИКА ЛАГАРД

Выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ – самый большой сюрприз, считает главный экономист ING Bank в Германии Карстен Бжески (Carsten Brzeski). Лагард станет первой женщиной во главе ЕЦБ, а также первым его президентом без опыта работы в центральном банке. Первоначальная критика очевидна: ни опыта работы в ЦБ, ни высшего экономического образования. Что может означать ее назначение для денежно-кредитной политики в еврозоне?

"Ястреб или голубь? Невозможно сказать, каких на самом деле придерживается Лагард взглядов на денежно-кредитную политику. Она будет, скорее, модератором, чем интеллектуальным вдохновителем денежно-кредитной-политики", — считает он.

По мнению Бжески, с Кристин Лагард ЕЦБ получит еще одного отличного коммуникатора. Вероятно продолжение прагматичной денежно-кредитной политики. Будет ли ЕЦБ при Лагард действовать так же смело, как при Драги, зависит от нового баланса сил между исполнительным советом и национальными управляющими, полагает экономист.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков напоминает, что одним из достижений Лагард на посту главы МВФ было признание юаня в качестве резервной валюты. Кроме того, МВФ немного отошел от практики политических требований при предоставлении займов.

"Пока сложно говорить о перспективах Лагард в качестве президента ЕЦБ, так как существует гласная и негласная практика ротации кадров по национальной принадлежности. Тем не менее, она является сильным кандидатом, который имеет опыт управления глобальной финансовой структурой", — отмечает эксперт.

НЕДАЛЕКО ОТ ДРАГИ

Фундаментально назначение Лагард вряд ли что-то существенно изменит в монетарной политике ЕЦБ, который сейчас фактически является заложником слабой активности в реальном секторе экономики еврозоны, считает аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов.

"Инфляционные ожидания в Европе находятся на исторически минимальных отметках, поэтому достижение таргета по инфляции в районе 2% вызывает большое сомнение даже в случае возобновления программ QE и снижения ставок, которые и так уже находятся в отрицательной зоне. Проблемы экономики ЕС являются фундаментальными: низкая инфляция во многом является следствием развития технологий и глобализации рынка труда, что ограничивает рост заработных плат и рост цен на торгуемые товары. Европейская экономика всерьез рискует повторить японский сценарий с низким экономическим ростом, низкой инфляцией и непрекращающейся программой скупки финансовых активов", — говорит эксперт.

По его словам, на фоне возросших внешних рисков для европейской экономики ЕЦБ наверняка придется запускать печатный станок и еще больше смягчать финансовые условия, поэтому вряд ли назначение Лагард изменит вероятность такого сценария.

"Что касается личности кандидатуры Лагард, то, конечно, опыт в руководстве МВФ и на посту министра финансов Франции говорит о ее высоком профессионализме, однако отсутствие экономического образования вызывает некоторые сомнения в способности принимать неоднозначные решения в текущей сложной денежно-кредитной ситуации", — считает Жирнов.

Говорить о каких-то существенных изменениях, которые Лагард может инициировать в политике европейского регулятора, нельзя, утверждает Кочетков. В ЕЦБ есть определенные принципы работы, которым он следует. Основной сферой ответственности ЕЦБ является инфляция и стабильность финансовой системы. Возможно, Лагард будет менее консервативной и более активной при использовании механизмов стимулирования экономики. В то же время она проводит более жесткую политику контроля финансовой дисциплины по предоставляемым займам МВФ. Соответственно, при ее руководстве повышается вероятность более жесткого влияния европейского регулятора в сфере бюджетной политики отдельных проблемных государств.

"Иными словами, уровень взаимодействия ЕЦБ с Еврокомиссией по вопросам финансовой дисциплины в странах еврозоны может существенно повыситься", — заключает он.