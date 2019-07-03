МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 14,572 миллиарда рублей при спросе в 26,945 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 98,585% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,54% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6688% от номинала.

Во вторник Минфин России сообщил, что на аукционе 3 июля предложит облигации федерального займа одного выпуска на 20 миллиардов рублей.