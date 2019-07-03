МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь сократился на 60 миллиардов рублей, до 3,763 триллиона рублей, а в долларах США — вырос на 915 миллионов долларов, до 59,658 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 июня объем фонда составлял 3,822 триллиона рублей, что было эквивалентно 58,743 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 июля 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15,328 миллиарда долларов США, 13,466 миллиарда евро, 2,615 миллиарда фунтов стерлингов, 92,4 миллиона рублей. В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено 3 миллиарда долларов США.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 168,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов США. В привилегированные акции кредитных организаций проинвестировано 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года составила 379,4 миллиона долларов, что эквивалентно 23,932 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 июня 2019 года составила отрицательную величину, равную минус 268,709 миллиарда рублей.

В июне 2019 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 1,669 миллиарда рублей, что эквивалентно 25,65 миллионов долларов США; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – в сумме 1,965 миллиарда рублей, что эквивалентно 30,25 миллионов долларов США.