МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце вырос лишь до 53,2 миллиарда долларов с первоначального показателя апреля в 50,8 миллиарда. Показатель дефицита апреля был пересмотрен до 51,2 миллиарда долларов.

В том числе дефицит внешней торговли товарами США в мае вырос по отношению к апрелю на 4,4 миллиарда долларов, до 76,1 миллиарда, а профицит по статье услуг вырос на 0,1 миллиарда долларов — до 20,6 миллиарда.

Объем общего экспорта в мае составил 201,6 миллиарда долларов, что на 4,2 миллиарда больше показателя апреля. Импорт за месяц составил 266,2 миллиарда долларов, поднявшись на 8,5 миллиарда с уровня предыдущего месяца.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).