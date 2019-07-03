МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июня, уменьшилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу, сообщило в среду министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения числа заявок до 220 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 227 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 227 тысяч до 229 тысяч заявок.