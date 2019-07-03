МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 102 тысячи по сравнению с показателем мая, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 140 тысяч.

Показатель за май был пересмотрен до 41 тысячи с 27 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест в июне уменьшилось на 23 тысячи. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 60 тысяч мест, а крупные компании создали 65 тысяч новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях страны в июне снизилось на 18 тысяч, в производственном секторе — выросло на 7 тысяч.