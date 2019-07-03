МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-мае 2019 года увеличился на 5,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 627,3 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

В мае показатель увеличился в годовом выражении на 4,3%, составив 131,7 миллиарда рублей, а по сравнению с апрелем вырос на 2%. Для сравнения, в мае 2018 года рост оборота в годовом исчислении составлял 4,2%.

Одновременно статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота общепита в январе-апреле. Согласно обновленным данным, рост показателя в январе составил 4,9% (прежняя оценка — 4,6%), в феврале — 5,9% (ранее — 5,6%), в марте — 7,7% (ранее — 7,3%), в апреле — 6,2% (ранее — 5,7%). "Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленной информации", — пояснили в Росстате.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 4,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,528 триллиона рублей.