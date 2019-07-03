МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 55,1% с майского уровня в 56,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 56,1%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в июне опустился до 55% с уровня мая в 58,1%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.