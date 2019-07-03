ЛОНДОН, 3 июл — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия разместило два транша еврооблигаций общим объемом 3 миллиарда евро для выполнения "общих внутренних бюджетных целей", сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

На текущей неделе инвесторам были предложены 8-летние евробонды на один миллиард евро и 20-летний выпуск в объеме 2 миллиарда евро. Бумаги были размещены со ставкой купона 0,75% и 2% соответственно по цене 99,753% и 99,316% от номинала.

Организаторами размещения ценных бумаг выступили Goldman Sachs, Societe Generale, BNP Paribas, Morgan Stanley и Samba Capital.

Саудовская Аравия впервые вышла на международный рынок займов в 2016 году, разместив еврооблигации на 17,5 миллиарда долларов. В последующие два года королевство разместило выпуск исламских бондов на 9 миллиардов долларов, классические еврооблигации на 12,5 миллиарда долларов, а также выпуск на 11 миллиардов долларов.