ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции против кубинской экспортной компании Cubametales, сообщило ведомство в среду.

Санкции введены в связи с ситуацией в Венесуэле.

В то же время из санкционного списка исключены итальянский судовладелец PB TANKERS SPA и шесть танкеров, ходящих под итальянским или мальтийским флагами.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.