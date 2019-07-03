ЛОНДОН, 3 июл — ПРАЙМ. Турция впервые после выборов оппозиционного мэра Стамбула разместила 5-летние суверенные еврооблигации на 2,25 миллиарда долларов под 6,45% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Турция в начале июля в четвертый раз вышла на международный рынок заимствований, предложив инвесторам еврооблигации, номинированные в долларах США. Первоначальный ориентир доходности по указанному выпуску составлял 6,65%, позже его удалось снизить до 6,5% и разместить бумаги под 6,45%. Организаторами сделки выступили BNPP, Citi и HSBC.

В июне победу на перевыборах мэра Стамбула одержал Экрем Имамоглу, который обошел кандидата от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Бинали Йылдырыма.