МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе", — говорится в документе.

Ранее пресс-служба Рослесхоза сообщила, что Валентик подал заявление об увольнении с должности руководителя ведомства в связи с переходом на другое место работы.

Валентик возглавлял Рослесхоз с 2014 года.