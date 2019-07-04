МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок о корректировке демпферного механизма, который позволит сдерживать рост цен на топливо в долгосрочной перспективе, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом поправок предусмотрена с 1 июля 2019 года корректировка параметров применяемого в настоящее время "демпфирующего механизма", позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на производителей автомобильного бензина и дизельного топлива при их реализации на внутреннем рынке с целью недопущения повышения цен при резком изменении цены на нефть выше уровня инфляции", — говорится в сообщении.

Законопроектом также предлагаются меры для компенсации дополнительных расходов эксплуатантов воздушных судов, связанных с ростом цен на авиационное топливо при реализации "налогового маневра". Так, авиакомпаниям предлагается дать право на вычет сумм акциза на авиационный керосин, уплаченный в цене при его приобретении, с применением дополнительного демпфирующего механизма, отмечает пресс-служба кабмина.

Суть демпфирующего механизма в общих чертах состоит в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли. Сейчас на законодательном уровне планируется изменить ряд его параметров, чтобы механизм работал более корректно.

Соглашения властей РФ и нефтяных компаний по стабилизации рынка топлива, подписанные в прошлом году и действовавшие до 30 июня, решено не продлевать. Ранее в Минфине поясняли, что теперь сдерживать рост цен на бензин, независимо от наличия соглашений, будут специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз.