С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Кардинальное улучшение инвестклимата является основным фактором роста экономики РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса.

"Основное, что нужно для того, чтобы экономика начала расти – это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики и отвлечением внимания на непервостепенные факторы", — сказала Набиуллина.

Российская экономика, по данным Росстата, в первом квартале замедлила рост до 0,5%. По оценке ЦБ, это замедление носило во многом временный характер.

В середине июня Банк России снизил прогноз роста ВВП на 2019 год до 1-1,5% с 1,2-1,7%. При этом в 2020 году регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики на 1,8-2,3%, в 2021 году — на 2-3%.