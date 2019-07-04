МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Бывший канцлер (министр финансов) Великобритании Джордж Осборн заинтересован в том, чтобы занять место Кристин Лагард, заявившей о временном прекращении исполнения обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, близких к экс-министру.

По данным издания, Осборн заявил свои друзьям, что он хотел бы получить эту интересную работу в трудное для международных организаций время и в нынешнем политическом климате, который требует "квалифицированного политика-коммуникатора и координатора, а не технократа". По его словам, у него, вероятно, есть все возможности получить поддержку в Европе, США и Китае.

Как отмечает издание, сложнее всего для Осборна будет заручиться поддержкой представителей Европы, потому как "многие в еврозоне видели непродуктивный подход бывшего канцлера к решению кризиса (еврозоны) в 2011 и 2012 годах". Проще, как отмечает газета, дело будет обстоять с США, где у британца много сторонников в Республиканской партии, и Китаем, который он поддержал при создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в 2015 году. США и Китай имеют наибольший вес голосов в исполнительном совете, который выбирает директора-распорядителя, отмечает газета.

Ранее Лагард, которую саммит ЕС выдвинул кандидатом на пост главы ЕЦБ, заявила, что временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя МВФ. Временной главой фонда стал Дэвид Липтон.