МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие незначительно снизились в июне по сравнению с маем и практически сравнялись с показателем годичной давности, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В частности, индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам июня составил 173 пункта, что на 0,5 пункта, или 0,3%, ниже майского показателя, но немного выше уровня соответствующего месяца прошлого года в 172,7 пункта. FAO отмечает, что снижение цен на молочную продукцию и растительные масла нивелировало рост цен на зерновые, сахар и мясо. В результате общий индекс снизился впервые после пяти месяцев роста.

Индекс цен на молочную продукцию в июне снизился в месячном исчислении на 26,9 пункта, или 11,9%, до 199,2 пункта. "Июньское понижение цен было вызвано увеличением объемов экспортного предложения и слабым импортным спросом", — сообщается в релизе.

Индекс цен на мясо составил в июне 176 пунктов, что на 2,6 пункта (1,5%) выше уровня мая. Организация отмечает, что в июне выросли котировки баранины, свинины и мяса птицы под влиянием активного импортного спроса, особенно со стороны стран Восточной Азии.

Индекс цен на зерновые в июне составил 173,2 пункта, что почти на 11 пунктов, или 6,7%, выше майского показателя. "Причиной такого увеличения стал резкий рост экспортных котировок кукурузы, повышающихся третий месяц подряд", — говорится в сообщении FAO.

Индекс цен на растительные масла в отчетном месяце снизился на 2 пункта, или 1,6%, по сравнению с прошлым месяцем, составив 125,5 пункта и достигнув самого низкого уровня с декабря 2018 года. "Это понижение вызвано прежде всего ослаблением котировок пальмового и соевого масел, при этом цены на подсолнечное и рапсовое масла незначительно выросли", — пишет FAO. Индекс цен на сахар составил 183,3 пункта, что на 7,4 пункта (4,2%) выше майского уровня. На мировых ценах на сахар, по мнение организации, в значительной степени сказался рост курса бразильского реала к доллару США.