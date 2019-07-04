МОСКВА, 4 июл — Dow Jones. Намерение Марио Драги определить денежно-кредитную политику еврозоны на период, который последует за его увольнением, как минимум до конца 2020 года, может оказаться лучшим его решением на посту президента ЕЦБ. ЕЦБ впервые в истории может возглавить женщина

Кристин Лагард, которая, видимо, сменит его, а пока занимает пост директора-распорядителя МВФ, возьмется за дело в ЕЦБ, не имея какого-либо опыта работы в центральном банке. Еще более важно то, что, похоже, у нее нет тех качеств, которые позволили Драги в 2012 году заявить о намерении "любой ценой" сохранить целостность валютного союза.

Если лидеры стран ЕС утвердят кандидатуру Лагард, они дадут основания опасаться, что еврозона не выдержит очередного серьезного финансового шока, если Управляющий совет ЕЦБ превратится в мини-парламент.

Лагард занимала министерские посты при консервативных президентах Франции Жаке Шираке и Николя Саркози. Луис де Гиндос, выдвинутый на пост вице-президента ЕЦБ, был министром экономики в консервативном правительстве Испании. Пока Лагард выдвигается на пост главы ЕЦБ, руководить МВФ вместо нее будет Дэвид Липтон

Если их кандидатуры будут утверждены, ЕЦБ будет управляться выходцами из политических кругов, не имеющими опыта работы в центральных банках или в экономической науке.

Лагард, которой сейчас 63 года, получила юридическое образование, и ее работа в правительстве Саркози не была блестящей. Ее хвалили за политическое чутье и способность находить компромиссные решения, но, похоже, ее никогда не интересовали бурные экономические споры между властями разных стран во время кризиса в еврозоне. У нее нет явных и твердых взглядов на экономическую и денежно-кредитную политику. В МВФ Лагард показала себя хорошим чиновником и твердым защитником решений, которые принимали ее сотрудники.

Именно это станет проблемой, которую она принесет в ЕЦБ. Драги знал, куда он движется, и не боялся идти дальше консенсуса, которого достигали другие руководители центрального банка. Он прокладывал путь. При Лагард дорогу ЕЦБ, видимо, будет показывать бюрократия, а президент пойдет по ней, переспросив руководителей центральных банков стран еврозоны, верный ли это путь.

Хуже того, отсутствие у Лагард твердых убеждений будет оказывать давление на намерения Управляющего совета, в который входят 16 управляющих центральных баков еврозоны и шесть членов исполнительного совета ЕЦБ. Может получиться так, что воля президента не будет доминировать и совет станет совещательным органом, неспособным быстро принимать решения во время кризиса. WSJ: В конце срока полномочий президент ЕЦБ Марио Драги настроен решительно

У рынков есть причины опасаться назначения неопытного руководителя центрального банка в то время, когда еврозоне предстоит проблемное экономическое будущее. Инфляционные ожидания находятся на многолетних минимумах, экономика региона может пострадать от торговых войн и замедления роста развивающихся рынков, а власти стран Европы не спешат принимать меры налогово-бюджетного стимулирования, к которым Драги их неоднократно призывал. Тем временем европейские лидеры лишь создают видимость реформ еврозоны и укрепления все еще хрупкого банковского союза.

Выбирая сговорчивого кандидата, который вряд ли будет спорить, правительства европейских стран обеспечивают рост своего влияния на политику ЕЦБ. Это создает угрозу для полной независимости центрального банка. Из этого участники рынка должны заключить, что примерно через год ЕЦБ, возможно, уже не будет тем сильным и надежным институтом, который они привыкли уважать.

— Автор Pierre Briancon; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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