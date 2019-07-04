С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Международного финансового конгресса.

"Показатели ВВП, которые вышли недавно, достаточно слабые, мы видим сокращение инвестиционного спроса, слабый рост экспорта. И мы, когда будем в июле встречаться — это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз — но, безусловно, мы будем рассматривать вопрос, какой потенциал влияния на прогноз вышедшие новые данные имеют", — сказала она.

"Хотя мы часто принимаем и стараемся принимать решения на опорных заседаниях, я уже говорила, что если есть все основания принять решение не на опорном заседании, мы готовы будем это сделать. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", — заявила она.