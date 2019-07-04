МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Перекос долгового рынка США становится все сильнее — в среду усугубилась инверсия кривой доходности американских облигаций, отмечают аналитики.

Еще с 23 мая на рынке царит ситуация, когда доходность по 3-месячным облигациям выше, чем по 10-летним. Однако вчера доходность одномесячных векселей превысила доходность десятилетних облигаций. То есть в долг на месяц дать выгоднее, чем на 10 лет. Спред доходностей между одномесячными и десятилетними бумагами составил примерно 25-30 базисных пунктов.

В нормальных условиях, когда инвесторы уверены в стабильности экономики и ее росте, доходность десятилеток должна превышать доходность трехмесячных векселей. Текущая ситуация говорит о неоднозначном отношении участников рынка к будущему глобальной экономики. Из-за высокого риска рецессии инвесторы предпочитают перестраховаться и не делать долгосрочные инвестиции.

Тем не менее, нестандартная ситуация на рынке долга США необязательно приведет к рецессии мировой экономики. Это может случиться как в конце года, так и через несколько лет, не исключают эксперты.

СТАБИЛЬНО ИНВЕРТИРОВАНА

Кривая доходностей трежерис в последние месяцы устойчиво инвертирована на участке до трех лет, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его словам, инвесторы ожидают замедления экономического роста и скорого снижения ставки ФРС, за счет этого доходности демонстрируют снижение. Так, доходность десятилетних гособлигаций США опустилась ниже отметки в 2% (в последний раз на этих уровнях находилась в ноябре 2016 года), а спред между доходностью десятилетних и трехмесячных бумаг отрицателен и составляет уже 25 б.п.

Инверсия присутствует почти на всей кривой — от 3 месяцев до 10 лет, самая печальная ситуация складывается на горизонте инвестирования трех лет, где вырисовывается наиболее низкая доходность, отмечает старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев. Ситуация начинает исправляться и окончательно становится нормальной на горизонте 30 лет — только там доходность выше предыдущего максимума (3 месяца).

Для рынка инверсия – это неуверенность в перспективах роста экономики и рынка акций, объясняет эксперт.

"Акции всегда противопоставляют облигациям. В США сейчас парадоксальная ситуация, когда и акции обновляют максимумы, и бонды уверенно идут в гору. Акции верят в ФРС и "эффект Трампа", а бонды знают, что это приближается конец бизнес-цикла, и далее последует замедление экономического роста с возможностью рецессии, то есть реального спада", — убежден Ананьев.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ РЕЦЕССИЯ?

По словам Поддубского, с высокой долей вероятности в ближайшие месяцы Федрезерв понизит процентную ставку. "В последние 25 лет мы стали свидетелями четырех циклов снижения ставок", — напоминает он.

Реакция рынка на начало понижения ставок в самой краткосрочной перспективе во всех четырех случаях была положительная, но динамика в следующие полгода зависела от того, удавалось ли избежать рецессии.

В 1995 году и 1998 году смягчение монетарной политики помогло продолжению цикла роста, и индекс S&P 500 в следующие полгода вырос на 16% и 23% соответственно. В 2000 году и 2007 году снижение ставок не избавило от рецессии, а индекс в следующие шесть месяцев снизился на 4% и 13%, и в течение следующего года коррекция становилась все более масштабной, замечает Поддубский.

Тем не менее, по мнению Ананьева, глобальную рецессию, тем более к концу года, ожидать не стоит.

"Спада, не замедления роста, а именно спада, рецессии, мировая экономика не видела как минимум 40 последних лет, это надо понимать. Рецессии экономики США завтра ждать не стоит. Рост в I квартале был 3,1% — это много", — говорит он.

И хотя рецессия в США — вероятное явление, в этом году ее не будет, так как ФРС готова принимать меры и смягчать кредитно-денежную политику так, чтобы не допустить провала. По словам Ананьева, инверсия доходностей – это лишь звоночек, а не синоним рецессии. Рецессии мировой экономики может не быть и в ближайшие 5 лет и гораздо дольше. Рост Китая и других развивающихся рынков может оказаться сильнее спада в развитых странах – так было в 2008 году, подытожил эксперт.