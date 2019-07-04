МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Москва очень хочет, чтобы США и КНР достигли договоренностей в вопросах торговли, если этого не произойдет, то пострадает вся мировая экономика, заявил президент России Владимир Путин.

"По поводу переговоров между Китаем и США по торговым вопросам, мы очень хотим, чтобы была достигнута договоренность, которая устраивала бы обе стороны. Мы не участники этого процесса. Но мы с уверенностью можем сказать, что, если договоренность достигнута не будет, и это не наше мнение, это мнение международных экспертов, крупнейших международных организаций, то мы все пострадаем, вся мировая экономика пострадает", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии.

Он отметил, что на 17% к 2024 году, если все будет продолжаться так, как идет сегодня, снизится мировая торговля, на 2% снизится мировой ВВП.

"Это будет плохо для всех, поэтому, мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы договоренности были достигнуты, и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введения в одностороннем порядке тарифов — она должна быть прекращена. Нужно уметь договариваться", — добавил российский президент.

Путин подчеркнул, что знаком с позицией китайского руководства. "Оно (китайское руководство — ред). проявляет достаточно гибкости для того, чтобы выйти на договоренности. Посмотрим, к чему это приведет в реальной жизни", — заключил Путин.

Президент США Дональд Трамп в июне провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Трамп также сообщил, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.