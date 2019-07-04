МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Получение Минсельхозом РФ полномочий по регулированию рынка дикорастущих грибов и ягод не повлияет на возможность сбора дикоросов гражданами, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.

Минсельхоз РФ ранее предложил наделить министерство полномочиями по выработке госполитики и регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов, включая ягоды, орехи и грибы, а также в сфере переработки и оборота лекарственных растений. Министерство указывало, что не планирует вводить ограничения на сбор россиянами дикорастущих грибов и ягод.

"Эти опасения (возможный запрет гражданам собирать дикоросы – ред.) беспочвенны. Лесной кодекс, который имеет более высокую юридическую силу, чем положение о Минсельхозе РФ, закрепляет свободный доступ граждан на лесные участки без специальных режимов", — сказал Рудаков.

"Ограничений для сбора дикоросов для собственных нужд нет, есть только отдельные ограничения, например, на некоторых территориях сбор можно проводить только в определенное время года. Получение Минсельхозом новых полномочий никак не повлияет на положение кодекса", — добавил собеседник агентства.

В то же время союз считает, что люди, которые собирают дикоросы для своих нужд, не должны облагаться какими-либо сборами. "Налоги и сборы могут появляться там, где начинается предпринимательская деятельность. При этом, конечно, налоги должны быть разумными, чтобы у бизнеса не было необходимости избегать их уплаты", — указал президент союза.

НП "Союз переработчиков дикоросов" создано в 2007 году. В организацию входит ряд предприятий, которые специализируются на развитии производства по переработке различных видов дикорастущей продукции, включая грибы, ягоды и орехи.