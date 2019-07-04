МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Регулирование Минсельхозом РФ рынка дикоросов позволит предприятиям, занимающимся их сбором и переработкой, получить доступ к льготам и возможностям финансирования, которые имеют компании в других секторах АПК, сообщил РИА Новости президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.

Минсельхоз РФ ранее предложил наделить министерство полномочиями по выработке госполитики и регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов, включая ягоды, орехи и грибы, а также в сфере переработки и оборота лекарственных растений. Министерство указывало, что не планирует вводить ограничения на сбор россиянами дикорастущих грибов и ягод.

"Мы рассчитываем, что Минсельхоз РФ получит полномочия по регулированию этой сферы, и предприятия, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, смогут получать все льготы, финансирование и режимы налогообложения, которые имеют компании в других отраслях сельского хозяйства", — сказал Рудаков.

Он указал, что на сегодняшний день единственным полностью легальным способом заготовки дикоросов для коммерческих нужд является договор долгосрочной аренды лесных участков. При этом процедура заключения такого договора очень громоздкая и дорогая – для малого бизнеса она становится почти невозможной.

"Единственная лазейка: в законах прописано, что граждане могут собирать дикорастущие пищевые ресурсы для собственных нужд и избытки реализовывать, при этом по закону они не платят налоги. Однако это можно переквалифицировать в незаконную предпринимательскую деятельность. Есть и другая проблема — на сегодняшний день те предприятия и предприниматели, которые работают в отрасли, не могут получить ни льготных кредитов, ни других форм поддержки", — добавил собеседник агентства.

По его словам, действительные и ассоциированные члены союза, в зависимости от урожая, производят в год продукции примерно на 7-15 миллиардов рублей. "Примерно столько, возможно, несколько больше – это нелегальный сегмент", — отметил Рудаков. НП "Союз переработчиков дикоросов" создано в 2007 году. В организацию входит ряд предприятий, которые специализируются на развитии производства по переработке различных видов дикорастущей продукции, включая грибы, ягоды и орехи.