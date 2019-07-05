МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Развитие корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может привести к росту пенсий до 56% от утраченного заработка.

Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на обзор Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), который был подготовлен для Международного финансового конгресса.

В документе говорится о том, что если включить в корпоративные программы по пенсионному обеспечению ряд льгот — включая те, что предусмотрены для индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — то они могут привлечь до 15 млн россиян к участию.

По мнению НАПФ, на фоне невысоких доходов граждан России необходимо ввести систему софинансирования пенсионных накоплений. Эта мера подразумевает, что 2% взносов будет платить работодатель, еще 2% — гражданин и 1% — государство.

При этом в Ассоциации считают, что в РФ необходимо освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

Также, считают в НАПФ, нужно освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании выплачивают в пользу своих служащих. Но при условии: если сотрудники отработали не менее трех лет.