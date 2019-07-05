ПЕКИН, 5 июл — ПРАЙМ. Китайско-американские торговые переговоры возобновятся на следующей неделе в Пекине, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее советник американского президента Ларри Кудлоу заявил журналистам, что консультации США и Китая по торгово-экономическим вопросам могут начаться уже в ближайшие недели.

"Китайский источник подтвердил, что американские переговорщики вернутся в Пекин на следующей неделе, чтобы обсудить детали", — пишет газета.

По словам источника, китайская сторона в первую очередь хочет увидеть, как администрация США смягчит запрет на поставки для компании Huawei, как обещал президент Дональд Трамп. После этого Китай обязуется покупать американскую сельхозпродукцию.

"Если стороны не смогут решить эту проблему, то переговоры прекратятся немедленно, а Вашингтон введет новые пошлины на китайский экспорт объемом в 300 миллиардов долларов", — сообщил источник.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.