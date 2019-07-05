МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 миллиардов рублей, следует из материалов Минфина Белоруссии.

По информации белорусского министерства, ЦБ РФ зарегистрировал четыре выпуска облигаций объемом по 5 миллиардов рублей и один — на 10 миллиардов рублей. Два выпуска имеют срок обращения три года, три выпуска — по пять лет.

"Цена размещения облигаций: 1 000 российских рублей за облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигации", — говорится в сообщении.

Ранее в Минфине республики заявляли, что в 2019 году Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на локальных рынках в объеме до 2 миллиардов долларов. Это рынки КНР и РФ. Вместе с тем в мае замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец говорил, что Минск в текущем году не планирует размещать евробонды.