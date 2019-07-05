МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в первом полугодии 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%, до 99,754 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 99,754 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 2,9%", — говорится в сообщении.

В июне импорт товаров из дальнего зарубежья составил 17,004 миллиарда долларов и по сравнению с маем увеличился на 0,7%. При этом относительно июня 2018 года показатель сократился на 6,5%. Наблюдалось сокращение закупок машиностроительной продукции на 9,8%, текстильных изделий и обуви — на 5,1%, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 3,8%, химической продукции — на 2,2%.

В импорте продовольственных товаров сократились закупки табака на 23,1%, зерновых культур — на 15%, рыбы — на 14,2%, мяса и субпродуктов — на 12,2%, сахара — на 9,5%, При этом стоимостной объем ввоза молочных продуктов возрос на 34,3%, растительного масла – на 10%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 9,5%, фруктов и орехов — на 4,6%, овощей — на 3,8%,

Среди товаров химической промышленности сократился ввоз фармацевтической продукции на 8,9%, продукции органической и неорганической химии — на 5,8%, а ввоз парфюмерно-косметических товаров возрос 6,4%, полимеров и каучука — на 0,9%, мыла и синтетических моющих средств — на 0,6%. В группе текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 16,9%, химических волокон — на 13,9%, хлопка — на 8,8%, готовых текстильных изделий — на 8,7%, текстильных материалов — на 5,9%, текстильной одежды — на 2,3%. При этом ввоз трикотажного полотна возрос на 10,8%, химических нитей — на 3,8%, трикотажной одежды — на 1,7%.

В импорте машиностроительной продукции в июне 2019 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года сократились закупки летательных аппаратов на 54,4%, электрооборудования — на 11,7%, механического оборудования — на 6,4%. Вместе с тем увеличились объемы закупок железнодорожных локомотивов на 69,3%, судов и плавучих средств — на 69,2%, средств наземного транспорта — на 4%, инструментов и аппаратов оптических — на 0,3%.