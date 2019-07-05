МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина умеет удивлять: в ходе вчерашнего выступления на Международном финансовом конгрессе она неожиданно дала понять, что Банк России настроен решительно в отношении понижения ключевой ставки. По ее словам, уже в июле совет директоров ЦБ будет рассматривать возможность ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

Обычно ЦБ придерживается довольно консервативной политики, заявление главы российского регулятора стало настоящим сюрпризом, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Несмотря на достаточно агрессивное заявление относительно снижения в 50 базисных пунктов, ЦБ вряд ли пойдет на этот шаг, полагают они. В этом нет острой необходимости, а значит, скорее всего, ЦБ продолжит постепенное смягчение ДКП и к концу года выйдет на ставку 7%.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

НАСТОЯЩИЙ СЮРПРИЗ

Заявление Набиуллиной о возможности снижения ставки на июльском заседании стало сюрпризом, говорит аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. После перехода к циклу смягчения денежно-кредитной политики в июне шансы на еще одно снижение ставки до конца третьего квартала резко выросли, однако консенсус-прогноз, скорее, склонялся к снижению в сентябре.

По словам эксперта, более важной неожиданностью стало упоминание о том, что ЦБ допускает шаг снижения ключевой ставки на 50 б.п. до конца года, хотя основной сценарий все же предполагает снижение на 25 б.п.

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"Переход к такому шагу может серьезно повлиять как на прогноз динамики ставки до конца года, так и на оценку нейтрального уровня ставки, которого ЦБ планирует достичь к середине следующего года. ЦБ сохраняет оценку нейтральной ключевой ставки в диапазоне 6–7%, но в результате более агрессивного снижения ставка может оказаться ближе к нижней границе этого диапазона", — говорит она.

Лебедева полагает, что шаг в 25 б.п. все же сохранится, и до конца года будет не более двух снижений ставки. ЦБ в последнее время заявлял, что меры ДКП не способны привести к ускорению экономического роста, также отмечались риски, связанные с возможным расходованием средств ФНБ, что, со своей стороны, может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики. По мнению Лебедевой, оснований для агрессивного смягчения монетарной политики сейчас нет.

А НУЖНО ЛИ ТАКОЕ СНИЖЕНИЕ

Данный информационный сигнал оказался весьма неожиданным, также отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Вчера звучал четкий сигнал об иной природе замедления экономической динамики, то есть о низкой роли монетарной политики для стимулирования краткосрочного роста и наличия среднесрочных инфляционных рисков со стороны бюджетной политики. Также говорилось о переходном периоде в инфляционной динамике в ближайшие пару месяцев.

"В подобных условиях резкое понижение ставки нежелательно, тем более тема прозрачной коммуникации подобного рода действий вызвала наибольший интерес на конгрессе (Международный финансовый конгресс — ред.), а итоги июньского заседания не указывали на ускорение смягчения политики в обозримом будущем", — отмечает он.

В пересмотренном прогнозе по инфляции до конца 2019 года читалось снижение ставки на 50 б.п. с учетом действий в июне (с итогом 7,25% на конец 2019 года). Второй шаг предполагался в сентябре (-25 б.п.).

"Пока мы не пересмотрели наш официальный прогноз ни по масштабам смягчения в 2019 году, ни по моментам действий. Однако, в свете озвученного сигнала не списываем со счетов снижение на 25 базисных пунктов в июле и повышение вероятности достижения 7% порога по ключевой ставке до конца года", — сказал Кошелев.

По мнению начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, последние данные по инфляции создают опасения, что к концу году она может опуститься ниже текущих ожиданий ЦБ (4,2-4,7%) и Минэкономразвития (4%), и завершить год в районе 3,8%, а к марту-апрелю 2020 года и вовсе подойти к отметке 3,1%.

"В таких условиях ЦБ, вероятно, нужно будет более активно снижать базовую ставку", — считает он.

В июле ЦБ, скорее всего, по мнению Бушуева, воздержится от снижения ставки, но потом с сентября по март может снижать по 0,25% на каждом заседании, то есть каждые полтора месяца. При текущей траектории цен к концу года ставка может выйти на уровень 6,75% и на 6,25-6,5% к середине 2020 года, прогнозирует он.

При росте волатильности и ценовой нестабильности на рынках сценарий снижения ставок будет более консервативным: в этом случае нас ждет максимум 1-2 снижения ставки до конца года, заключает он.