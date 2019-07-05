КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Государственные компании Украины, в том числе "Нафтогаз", должны до среды отозвать все исковые заявления против страны, иначе встанет вопрос об отставке их менеджмента. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не буду. Поэтому, я считаю, сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и в менеджмент компаний. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства. Потому что государство — их собственник. Если они этого не сделают, я предлагаю принять протокольное решение, поручить министерствам, в координации которых есть компании "Нафтогаз", Турбоатом, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", — заявил Гройсман в ходе заседания правительства.