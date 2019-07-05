КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Украинская национальная акционерная компания "Нафтогаз" намерена требовать в международном суде компенсацию в случае прекращения со следующего 2020 года транзита газа из России по украинской территории. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Гройсман: Госкомпании должны отозвать иски против Украины, иначе их руководство уволят

Топ-менеджер таким образом отреагировал на критику со стороны главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в свой адрес.

Витренко отметил, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из России в Европу по территории Украины, но на прозрачных условиях и с учетом европейского законодательства.

"Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был", — написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook .

Если же транзита не будет из-за "политической позиции" РФ, то "через международный арбитраж будем требовать компенсацию", добавил он.

"На это у нас есть достаточно юридических оснований", — отметил исполнительный директор украинской компании.

Напомним, что действующие контракты на поставку и транзит газа из России по территории Украины истекают в конце 2019 года. Относительно дальнейших перспектив на поставки и транзита газа пока нет определенности. Дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию также не назначена.